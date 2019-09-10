

الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة غداً، فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام.

وسيٌقام على هامش الملتقى الذي يشارك فيه 180 جهة و 10 آلاف مشارك، 9 مؤتمرات متنوعة، و 6 ورش عملية بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر CME.

ويأتي مؤتمر "القادة في الرعاية الصحية"، تحت شعار "إعادة التعريف والرعاية الصحية في المستقبل"، من أهم المؤتمرات التي ستعقد على هامش فعاليات الملتقى، الذي سيتحدث فيه معالي وزير الصحة في جلسته الرئيسة عن تحول منظومة الصحة بالمملكة.

كما تم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين فيه، وإقامة "رحلة ابتكار" يومياً لـ 60 مبتكراً، لمدة خمس ساعات تشمل بعض المنشآت الصحية والأخرى ذات العلاقة.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي، إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.

كما يعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتيح للشركاء الاستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات، والترويج لأحدث الابتكارات في القطاع الصحي.

وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.

ويشمل المعرض على منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات والابتكار وبناء الرعاية الصحية.

يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدّمي الخدمات والتجار والموزّعين من جميع أنحاء العالم.

// انتهى //

09:57ت م

0033





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة يفتتح غداً "ملتقى الصحة العالمي 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.