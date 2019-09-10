السعودية اليوم / سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

زار سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، والوفدُ المرافق له، مركزَ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، وكان في استقباله الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف، اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف.

واستعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.

واستمع السفير خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وناقش الطرفان في الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بمستجدَّات محاربة الإرهاب الإقليمية والدَّولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وسلط اللواء المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية نيجيريا الاتحادية بوصفها دولة عضوًا في التحالف، مؤكداً أهميةَ توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين التي من شأنها أن تدعمَ الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

وأشاد السفير النيجيري بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.

// انتهى //

09:52ت م

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