السعودية اليوم / حملات رقابية تنفذها أمانة الطائف على محلات بيع الملابس النسائية



الطائف 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

كثفت الفرق الرقابية النسائية ببلدية غرب الطائف الفرعية برنامجها الرقابي على محلات بيع الأزياء النسائية ودور التزيين ومحلات بيع مستلزمات التجميل داخل نطاق الفرع, وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المعروضات ومطابقة التراخيص النظامية للأنشطة.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق محلاً لبيع الملابس النسائية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلاً تم الوقوف عليها، كما تم ضبط مخالفات منها بيع مواد مجهولة المصدر وعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة, وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبينت الأمانة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة، وتسعى الأمانة من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية والحد من انتشار المخالفات.

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09:52ت م

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