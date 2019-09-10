ثقافي / " الرضا باب السعادة " محاضرة بالجوف



سكاكا 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا غداً، محاضرة بعنوان " الرضا باب السعادة "، بعد صلاة العصر بجامع ابن تيمة.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج مناشط المكتب التوجيهية لشهر محرم.

// انتهى //

09:49ت م

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