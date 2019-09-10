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العثور على جثة مفقود بقيق خشمان العتيبي

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2019-09-10

العثور على جثة مفقود بقيق خشمان العتيبي

متابعات الخليج 365 - بقيق

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم، نبأ العثور على متابعات الخليج 365 خشمان العتيبي متوفى، بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

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وقدمت الجمعية خالص العزاء لذوي الفقيد، كما رفعت الشكر لكل الفرق الميدانية التي شاركت في علمية البحث.

وأوضحت الجمعية أنه تم العثور علي جثمان المفقود، بعد عمليات بحث استمرت عدة أيام منذ تلقيها بلاغاً يفيد بفقدانه في هجرة صلاصل.

وفُقد العتيبي بعدما خرج من منزله قبل 10 أيام تقريبا، وهو في الخمسينيات من العمر، وفُقد في منطقة صحراوية بالقرب من هجرة صلاصل بعدما تعطلت مركبته.

من جانبها، أعلنت جمعية غوث للإنقاذ أنه تم العثور على العتيبي من قِبل قوات الشرطة، كما عُثر على سيارته وملابسه أثناء عمليات البحث في هجرة صلاصل ببقيق.




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