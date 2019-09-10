رئيس أرامكو: الطرح الأولي قريباً جداً ومستعدون للإدراج حين يقرر المساهمون

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطرح الأولي لأسهم الشركة سيكون قريباً جداً، لافتاً إلى أن الشركة مستعدة للإدراج حين يقرر المساهمون.

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وتابع الناصر أن رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة، ياسر الرميان، يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المالي وان قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين.

وأوضح خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقرر توقيت ومكان الطرح الأولي، لافتًا إلى أن الإدراج المحلي هو إدراج أولي ” لكننا مستعدون أيضاً للإدراج في الخارج”.