حساب المواطن يكشف سبب عدم صرف دعم المتزوجة حديثاً

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن سبب عدم صرف الدعم في حساب المتزوجة حديثاً بعد تحديث حالتها في الأحوال المدنية.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطنة قالت فيه: أنا تزوجت لكن زوجي لا يرغب بإضافتي معه في حساب متابعات الخليج 365، هل سيستمر الصرف لي بشكل مستقل ؟

Advertisements

وقالت خدمة المستفيدين: في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل” ولا بد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج” حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه.

وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.