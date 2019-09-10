صور.. بدء البرامج التعليمية والتدريبية بسجون تبوك

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بدأ نزلاء سجون منطقة تبوك دراستهم في التعليم العام والمهني والجامعي بالفصل الدراسي الأول، حيث بلغ عددهم في التعليم العام في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس السجون بالمنطقة ١٤٠ نزيلاً.

وبلغ عدد النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي بكليتي إدارة الأعمال والآداب ٤١ نزيلاً بجامعة تبوك ، و١٢١ نزيلاً بالتدريب المهني الذي يتلقى من خلاله ٤٠ نزيلاً تعليمهم في الحاسب الآلي، إضافة إلى تلقي ٢٦ نزيلاً التدريب على صيانة الجوالات، و٢٦ نزيلاً تدريبهم في الكهرباء الإنشائية و٢٧ متدرباً في ميكانيكا السيارات.

Advertisements

وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أن الإدارة قد قامت بتهيئة جميع الفصول والقاعات الدراسية والتدريبية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون بالمنطقة، انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي والمهني للنزلاء التي تعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا.

وقال: تقوم الإدارة بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة باختيار طاقم التدريس الأفضل من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية حتى يخرج النزلاء بحالة تعليمية أفضل، تكون بعد توفيق الله خير معين لهم ولأسرهم ومجتمعهم، كما تعمل المديرية بالتعاون مع جامعة تبوك في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية ، حيث يواصل النزلاء برامجهم التعليمية في الجامعة بهدف حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصصات متنوعة، أما فيما يخص التعليم المهني فإننا نُثمن للإدارة العامة للتعليم التقني والمهني بالمنطقة دورها في احتواء النزلاء وتوفير أفضل الخدمات التدريبية لهم للوصول بهم إلى اكتساب أكبر قدر من العلوم المهنية.