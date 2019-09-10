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تركي الدخيل: الاحتفال بالوطن وتعزيز الوطنية يتحققان بعرض جمالياته وإبداعات إنسانه
أكد أن حفل السفارة سيكون غنياً بالفنون والإبداع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد سفير المملكة لدى الإمارات، تركي الدخيل أن الاحتفال بالوطن وتعزيز الوطنية، يتحققان بعرض جمالياته وإبداعات إنسانه، وهو من أدوار ممثليات السعودية بالخارج.
وتابع الدخيل أنه مع أن أهل الإمارات أهلنا، والأهل داخل لا خارج، فإن حفل السفارة السعودية بأبوظبي باليوم الوطني سيكون غنياً بالفنون والإبداع إن شاء الله.
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