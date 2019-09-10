تعرف على قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ حساب متابعات الخليج 365 منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

ومع كل إيداع تتزايد الأسئلة حول التغير الذي طرأ على المبالغ التي يحصل عليها المواطنون بالزيادة أو النقصان حسب التغير في بياناتهم ومدى انطباق معايير الاستحقاق على كل أو بعض التابعين وتكون الحاسبة التقديرية لحساب متابعات الخليج 365 هي الحل الأمثل الذي يوضح مقدار الدعم المستحق.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

يأتي هذا فيما بدأت اليوم أيضا عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.