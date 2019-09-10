شكرا لقرائتكم العفو الدولية تنتقد أحكامًا مشينة في إيران بحق صحفيين ونشطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-10 العفو الدولية تنتقد أحكامًا مشينة في إيران بحق صحفيين ونشطاء متابعات الخليج 365 - واس دعت منظمة العفو الدولية, النظام الإيراني إلى الإفراج بشكل فوري عن أربعة صحفيين إيرانيين وثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق العمال.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم تعليقًا على هذه الأحكام:” هذه الأحكام المشينة ليست سوى أحدث الأحكام التي يصدرها النظام القضائي الإيراني الوحشي، إذ إنها تظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال”، مضيفة أنه يجري استهداف هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بشكل صارخ بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب تصحيح هذا الظلم المشين، ندعو النظام الإيراني إلى إلغاء هذه الأحكام والأحكام القاسية الظالمة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد السبعة”.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده وحث النظام الإيراني على التوقف فورًا عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء حملته القاسية والمتزايدة لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية تنتقد أحكامًا مشينة في إيران بحق صحفيين ونشطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.