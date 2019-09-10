هل أطاح هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بداود الشريان ؟

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - جدة

ربط البعض بين صدور قرار إعفاء داود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وتكليف خالد الغامدي، وبين أزمة هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون في جدة والتي بدأت قبل أيام.

هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون:

وثارت قضية بخصوص هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون في جدة، ليصدر بيان من الإذاعة والتلفزيون زعم أن القرار جاء بالتنسيق بين الدفاع المدني وهيئة السياحة وأمانة جدة، ولكن نفت جميع هذه الجهات مسؤوليتها عن الواقعة، لتتدخل الأمانة بإيقاف هدم المبنى لحين مراجعة البلدية، والتأكد من التصاريح المعتمدة للموقع.

ونفى الدفاع المدني علاقته بالأمر، وبين أن الموضوع بين الأمانة والمسؤولين عن المنشأة، ولا علاقة للدفاع المدني به.

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وقالت الإذاعة والتلفزيون في بيانها: إنها اتخذت قرار إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناء على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار لحالة المبنى، نتج عنها أنه غير آمن إنشائيًّا، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين، كما أكدت الدراسات الهندسية والإنشائية عدم جدوى عمل أي ترميمات له”، وهو ما نفاه المدني.

وعلى الرغم من الخبرة الإعلامية الكبيرة لخالد الغامدي، إلا أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على قرار إعفاء الشريان، خاصةً وأن جميع الجهات التي أشار إليها البيان نفت علاقتها بالواقعة، ما وضع الهيئة والتي كان يترأسها حينها داود الشريان في حرج.

خالد الغامدي:

وتدرج خالد الغامدي في العديد من المناصب الإعلامية ليصبح لديه خبرة كبيرة في العمل التلفزيوني، وهو ما يجعل البعض يعول عليه لتقديم نقلة نوعية للإذاعة والتلفزيون في الفترة المقبلة.

كما يعتبر الغامدي من الخبرات الشابة التي تدرجت في وظائف التلفزيون، ويمتلك من الخبرة التي تمكنه من قيادة قطاع التلفزيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في المرحلة الحالية.