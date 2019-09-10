الان تتابع أبشر رداً على مواطن: لايمكن الإعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل ساهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:27 ص, 10 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 دعاه للتوجه للمرور الرياض- الخليج 365: رد نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية على استفسار احد المواطنين عندما طلب الاعتراض على المخالفات المرورية. وقال في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على استفساراته : أخي الكريم ، لايمكن الإعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل ساهر عبر منصة أبشر حالياً لذلك يرجى التواصل مع حساب المرور.

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