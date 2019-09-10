«خطة العمرة» على طاولة رئاسة شؤون الحرمين

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

ناقشت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة مدير الإدارة العامـة للشؤون الفنية والـخدمـيـة نايف الجحدلي، وبحضور مساعد المدير العام للإدارة الخدمية فهد الجعيد، أمس، عدداً من المواضيع في مقدمتها الخطة التشغيلية لـهذا العام ووضع الخطة التشغيلية لموسم العمرة.

وقد تم طرح عدد من المبادرات وطرق تفعيلها وحث المديرين على تطوير منظومة العمل وطرح أفكار جديدة لمواكبة رؤية الخير والعطاء رؤية 2030 , والتنسيق مع أكاديمية المسجد الحرام لعمل دورات تخصصية للموظفين.