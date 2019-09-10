الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم النماص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل النماص- الخليج 365:
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص توفر وظائف شاغرة للرجال على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وترغب الإدارة في شغلها بمن تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها.
أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاماً وأن لا يكون متقاعد مع ضرورة عمل تعهد خطي بأن يعمل بمسمى الوظيفة المتقدم عليها وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.
والتسجيل واستقبال الطلبات عن طريق برنامج (ساعد) في الخدمة المدنية عبر الرابط التالي :
https://eservices.mcs.gov.sa/Saed/(S(4prcunkqkvg1vrfn2eu3ud55))/Users/index.aspx
وذلك حتى تاريخ 1441/01/27هـ.
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