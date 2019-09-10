الان تتابع وظائف برواتب تبدأ من 4000 ريال بمدن المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن مركز باب جميل عن توفر وظائف شاغرة في عدد من مدن المملكة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة للنساء ستكون في مدينة الرياض، بمسميات ممثلة مبيعات ومحاسبة صندوق.
ومن ضمن الروط الحصول على مؤهلات الثانوية العامة وما فوق.
ومن الميزات: الراتب: ابتداء من 4000 ريال + عمولات .
ولتقديم الطلبات: إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]
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