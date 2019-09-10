وظائف برواتب تبدأ من 4000 ريال بمدن المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن مركز باب جميل عن توفر وظائف شاغرة في عدد من مدن المملكة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة للنساء ستكون في مدينة الرياض، بمسميات ممثلة مبيعات ومحاسبة صندوق.

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ومن ضمن الروط الحصول على مؤهلات الثانوية العامة وما فوق.

ومن الميزات: الراتب: ابتداء من 4000 ريال + عمولات .

ولتقديم الطلبات: إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]