الان تتابع معدات مخالفة تقوم بـ«نهل» الرمال بالدائري الثالث بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:42 ص, 10 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المدينة المنورة- الخليج 365: ضبطت الفرق الرقابية ببلدية قباء معدات مخالفة تقوم بنهل الرمال بالدائري الثالث وجرى حجز المعدات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

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