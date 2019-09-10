رقم هاتف حساب المواطن 1441 والقنوات الرسمية للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي|تليفون الشكاوى

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم هاتف حساب المواطن 1441 المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن المباشر، كما يتيح إمكانية التواصل أيضاً من خلال عدداً من القنوات الرسمية الأخرى التي تستقبل الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم، حيث يوجد أكثر من حساب رسمي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني للمستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر كافة وسائل اتصال حساب المواطن الدعم الفني المباشرة، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم متابعة موعد نزول حساب المواطن للتعرف على تاريخ إيداع الدفعة المقبلة عن طريق عداد حساب المواطن 1441.

رقم هاتف حساب المواطن 1441

يوفر برنامج حساب المواطن السعودي عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع الدعم الفني من أجل خدمة كافة المستفيدين ولمستفيدات من البرنامج بصورة أفضل عن طريق رقم تليفون حساب المواطن الموحد أو رقم حساب المواطن المجاني، أو عن طريق خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي وفرها البرنامج من أجل تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة المقدمة من البرنامج، وتهدف الخدمة إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته والتعرف على نتائج الطلب المقدم من جانب المستفيد.

ويحرص برنامج حساب المواطن على الحصول على المعلومات الصحيحة حول البرنامج من خلال قنواته الرسمية، ومن أجل ذلك قام بتوفير مجموعة متنوعة من القنوات الرسمية لاستقبال طلبات واستفسارات وشكاوى المستفيدين، ويمكن التواصل مباشرة من خلال رقم هاتف حساب المواطن 1441 المرفق بالمقال، كما يعد حساب المواطن الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات والمواعيد والأرقام المتعلقة ببرنامج الدعم الحكومي، كما أن حساب خدمة العملاء تويتر هو المختص بالرد على كافة استفسارات المستفيدين من البرنامج.

ويسعى موقع عرب نيوز لتوفير كافة وسائل اتصال حساب المواطن للتسهيل والتيسير على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم التعرف على كافة وسائل الاتصال مع دعم البرنامج الفني ومواعيد استقبال الطلبات لكل وسيلة من الوسائل المتاحة من خلال الجدول التالي:

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الخدمة الاتصال مواعيد العمل رقم حساب المواطن 19912 من الأحد حتى الخميس اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً. خدمة العملاء تويتر citizen care على مدار اليوم، باستثناء الجمعة والسبت من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً. بوابة حساب المواطن ca.gov.sa على مدار اليوم. صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار اليوم.

إيداع حساب المواطن سبتمبر 2019

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن البدء في إيداع مبالغ الدعم لمستفيدي الدفعة الثانية والعشرون من أصحاب الطلبات المكتملة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ويتم استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين من خلال اتباع رابط دخول بوابة حساب المواطن المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.