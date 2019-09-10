

مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بمنسوبي إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

وأثنى معاليه على جهود العاملين بالإدارة، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام وقاصديه والارتقاء بالأداء من أجل ظهور العمل بالمستوى المأمول والمطلوب في الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين و للمعتمرين والزوار تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وعبّر منسوبو إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على دعمه الدائم لهم.

// انتهى //

09:43ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يلتقي منسوبي إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.