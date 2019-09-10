السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقداً مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، عقداً مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الرياض.

وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشـروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلاج التنفسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وفرعي البرنامج بمحافظتي جدة والأحساء.

ووقع العقد من جانب الهيئة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي الهيئة والمركز والجامعة.

وبعد التوقيع قدم معالي رئيس هيئة تقويم التعليم شكره لمعالي مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومنسوبيها على هذه الخطوة، مؤكداً أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً أو برامجياً يتضمن بناءً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها، ومراجعة شاملة لمخرجات التعلم وتركيزاً على تنوع مجالاته بما يشمل المعارف والمهارات والكفايات للخريجين، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م وتحسيناً مستمراً لجودة البرامج التعليمية.

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