

مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، دليل البرامج التدريبية وفق الجدارات الوظيفية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويعد ذلك حرصا من الإدارة العامة للأكاديمية على تنفيذ البرامج التدريبية بشكل فعّال ومنظم من خلال تحديد أهم الجدارات التي تميز العاملين بالرئاسة من خلال استخدام منهجية مشاريع الجدارة في الحصول على إطار جدارة لقيادة العمل في الرئاسة بما يلبي الحاجة الملحة وفق حاجات العصر وأدواته.

كما قدمت الأكاديمية تصورا للبرامج التدريبية بما يتناسب مع أعمال الرئاسة في هذا المجال.

// انتهى //

09:09ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن دليل البرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.