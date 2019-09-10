السعودية اليوم / اعتماد مستشفى الملك فهد بجازان مركزاً لجراحة البدانة



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أوضحت صحة جازان أنه تم اعتماد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان مركزاً لجراحة البدانة، ولمدة 3 أعوام وذلك نظير تميزه في جراحة السمنة والإمكانيات التي يحتوي عليها القسم.

وأبانت أن الفريق الجراحي بالمستشفى أجرى بنجاح خلال 8 أشهر أكثر من 60 عملية جراحية لمرضى يعانون مرض السمنة والبدانة تتراوح أعمارهم بين 18 - 65 عاماً.

وأفادت صحة جازان أن آلية قبول المرضى وتحويلهم لمركز جراحة السمنه تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لتحويل مرضى السمنة والبدانة للعيادتين المخصصتين لذلك بمستشفى الملك فهد المركزي بالتنسيق المباشر مع الأطباء.

ولفتت إلى أنه توجد عيادتين في الأسبوع بالتعاون مع استشاري جراحة عامة ومناظير وسمنة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لمتابعة المرضى قبل وبعد العملية.

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08:26ت م

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