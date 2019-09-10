- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإرياني يفضح الدورات الثقافية الحوثية: تغسل الأدمغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإرياني يفضح الدورات الثقافية الحوثية: تغسل الأدمغة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول رفع وتيرة تجنيدها المقاتلين والزج بهم فيما يسمى “دورات ثقافية” لغسل أدمغتهم.
وقال الإرياني: إن الميليشيا تحاول أن تستغل حالة الفقر والجوع التي تسيطر على غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة انقطاع المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني يفضح الدورات الثقافية الحوثية: تغسل الأدمغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.