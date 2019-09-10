الإرياني يفضح الدورات الثقافية الحوثية: تغسل الأدمغة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول رفع وتيرة تجنيدها المقاتلين والزج بهم فيما يسمى “دورات ثقافية” لغسل أدمغتهم.

وقال الإرياني: إن الميليشيا تحاول أن تستغل حالة الفقر والجوع التي تسيطر على غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة انقطاع المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة.