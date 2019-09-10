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أظهرت لقطات صادمة نشرتها مؤسسة حكومية، امرأة تخلت عن وليدها في مكانٍ مهجورٍ، في حادثة مؤثرة انتشرت على مدى واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "لجنة التحقيقات الروسية"، امرأة وهي تحمل طفلاً رضيعاً بكيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري، حسب "سكاي نيوز".
وقالت مصادر صحفية روسية إن المرأة البالغة من العمر 36 عاماً، وضعت الطفل في غابة مجاورة، قبل أن تقوم بعدها بلحظات بالتخلي عن مولودها الجديد.
وأظهر الفيديو "المؤلم" لحظة تخلي الأم عن مولودها في الكيس البلاستيكي، قبل أن تعود وتقف أمامه للحظات وتلقي عليه نظرة وداع أخيرة، وهي تفكر في الأمر ثم ترحل وتتركه وحيداً.
وعثرت السلطات على المولود مصاباً بانخفاضٍ شديدٍ في حرارة الجسم، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى المستشفى.
وأكّدت السلطات العثور على الأم واحتجازها في منزلها، بينما يستمر التحقيق في القضية.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 08:22 AM
عادت وألقت عليه نظرة وداع أخيرة .. لقطات صادمة نشرتها مؤسسة حكومية
أظهرت لقطات صادمة نشرتها مؤسسة حكومية، امرأة تخلت عن وليدها في مكانٍ مهجورٍ، في حادثة مؤثرة انتشرت على مدى واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "لجنة التحقيقات الروسية"، امرأة وهي تحمل طفلاً رضيعاً بكيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري، حسب "سكاي نيوز".
وقالت مصادر صحفية روسية إن المرأة البالغة من العمر 36 عاماً، وضعت الطفل في غابة مجاورة، قبل أن تقوم بعدها بلحظات بالتخلي عن مولودها الجديد.
وأظهر الفيديو "المؤلم" لحظة تخلي الأم عن مولودها في الكيس البلاستيكي، قبل أن تعود وتقف أمامه للحظات وتلقي عليه نظرة وداع أخيرة، وهي تفكر في الأمر ثم ترحل وتتركه وحيداً.
وعثرت السلطات على المولود مصاباً بانخفاضٍ شديدٍ في حرارة الجسم، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى المستشفى.
وأكّدت السلطات العثور على الأم واحتجازها في منزلها، بينما يستمر التحقيق في القضية.
، الكاميرا ترصد الجريمة .. روسية تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل ،
المصدر : الخليج 365
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