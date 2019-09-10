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قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي: إنه لا يُستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020؛ وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.
وأضاف بنك روسيا وفق ما نقلته "رويترز" أن تصور المخاطر المحتملة، قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وفي حالة تَحقق ذلك التصور؛ فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 7 و8% في 2020، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2%.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 08:29 AM
في توقعاته المحدثة وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة
قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي: إنه لا يُستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020؛ وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.
وأضاف بنك روسيا وفق ما نقلته "رويترز" أن تصور المخاطر المحتملة، قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وفي حالة تَحقق ذلك التصور؛ فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 7 و8% في 2020، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2%.
، المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولارًا في 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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