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الرياض: وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة.. و«التعليم» تشكل لجنة تقصٍ

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دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح أمس (الإثنين) في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم التعليم في الرياض علي الغامدي، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثَّقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي، مشيراً إلى أن عدداً من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقل الطالب إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق.

وأضاف، أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، لافتاً إلى وقوف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانياً على الحادثة، كما شكَّل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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