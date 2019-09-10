- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وقال المتحدث باسم التعليم في الرياض علي الغامدي، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثَّقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي، مشيراً إلى أن عدداً من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقل الطالب إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق.
وأضاف، أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، لافتاً إلى وقوف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانياً على الحادثة، كما شكَّل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إضراب عن العمل لنقابة المعلمين الأردنية
من Sky News Arabia
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شكري: نسعى لرفع الحظر الدولي المفروض على السودان
أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، العمل مع السودان لرفع الحظر الدولي المفروض عليه، وقال إن بلاده لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الخرطوم.سكاي نيوز عربية
-
اليونان ترفض التهديدات التركية بشأن تدفق اللاجئين
رفض رئيس الوزراء اليوناني، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باحتمال تدفق دفعة جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من المساعدات الدولية.سكاي نيوز عربية
-
مصر.. افتتاح مقبرتين فرعونيتين في الأقصر
افتتحت وزارة الآثار المصرية مقبرتين تم اكتشافهما في البر الغربي لنهر النيل، بمدينة الأقصر، بعد انتهاء عملية الترميم التي مولها مركز البحوث الأميركي في مصر.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
إضراب عن العمل لنقابة المعلمين الأردنية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
الزي المدرسي حول العالم في صور
من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة.. و«التعليم» تشكل لجنة تقصٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.