دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم الإثنين، صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين مفتي عامّ المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، كل من: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد والأمير محمد بن سعد بن خالد والأمير تركي بن فهد بن مشاري «أخو المتوفى» والفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وأمس أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي البيان التالي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه يوم الإثنين الموافق 10/ 1/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».