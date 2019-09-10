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مازالت التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى الى استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة وتؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير , الباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة.





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كانت هذه تفاصيل خبر طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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