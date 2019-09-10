خدمة «تطبيق الباحة» تشمل 300 وجهة داخل وخارج السعودية

اختتم مهرجان الرمان الوطني فعالياته وسط تفاعل كبير من الزوار في يومه الختامي والذي يعكس نجاحه في نسخته الثامنة.
جاء ذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي وعدد من الإعلاميين والإعلاميات
وكرَّمت ديار العز الجهة المنظمة للمهرجان وجمعية الرمان المزارعين، والجهات الحكومية المشاركة والأسر المنتجة وتم توزيع أعداد كبيرة من محصول الرمان وشتلاته على جميع الحضور بقرية ترف رغدان.
وساهم تطبيق الباحة في إنجاح المهرجان، وذلك عبر عمليات البيع الإلكتروني والشحن؛ حيث لاقت الخدمة رضا المستفيدين وإشادة كبيرة بسرعة استقبال الطلبات وشحنها لجميع الوجهات المطلوبة.
من جانبه أوضح المشرف العام على التطبيق يحيى اليابس أنه تم بيع وشحن ما يقارب تسعة أطنان والشحن لأكثر من 300 وجهة داخل وخارج المملكة على مدى سبعة أيام.
وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق عمر البشيري أن المتجر الإلكتروني لبيع الرمان سيستمر طوال فترة الموسم مع تقديم الخدمات المرافقة من الشحن والتوصيل؛ حيث تم الاتفاق مع الجمعية التعاونية للرمان بتوفير ركن للتطبيق بمقرها بجوار مدخل بيدة، انعكاسًا لما حققه المتجر الإلكتروني من إقبال متزايد حتى بعد إعلان ختام المهرجان.
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