اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما 73ر41 نقطة أو ما يعادل 20ر0% ليصل إلى 15ر21360 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16ر6 نقطة، أو40ر0% ، ليصل إلى 27ر1557 نقطة.

// انتهى //

06:56ت م

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