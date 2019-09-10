اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مستقرة مع تراجع التكنولوجيا والرعاية الصحية



نيويورك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية مستقرة يوم امس الاثنين حيث أبطلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية أثر التوقعات المتزايدة لإجراءات تحفيز اقتصادي من البنوك المركزية في أنحاء العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.05 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 26835.51 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.28 نقطة أو 0.01 بالمئة ليسجل 2978.43 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15.64 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 8087.44 نقطة.

//أنتهي//

06:30ت م

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