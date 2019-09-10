شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الإثنين) اتصالاً هاتفياً، بأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.
واطمأن الملك سلمان خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.
وعبر أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.
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