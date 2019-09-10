شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوت ديفوار والعساف يبحثان تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، أمس (الإثنين) في مقر إقامته بجدة، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما التقى العساف وزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله السبيعي.

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من جهة أخرى، التقى الرئيس الحسن واتارا، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون التنموي بين كوت ديفوار والصندوق السعودي للتنمية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي كوت ديفوار فوار عبدالله بن أحمد السبيعي.

وكان الرئيس الحسن واتارا غادر جدة أمس بعد زيارة رسمية للمملكة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وعدد من المسؤولين.