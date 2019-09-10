شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتسلم تقرير إنجازات «الصحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسلَّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الإثنين) في مكتبه، تقرير إنجازات الشؤون الصحية بالمحافظة للعام 1440هـ، الذي قدمه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي. والذي تضمن عرضاً موجزاً عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

واستعرض الدكتور السيالي برامج وخطوات التحول الرقمي بهدف تمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، كما اشتمل التقرير على إحصاءات المراجعين للمراكز الصحية لعام 1439هـ البالغ عددهم 1989000 مراجع، كما بلغ عدد المراجعين 2330000 مراجع للعام 1440هـ.

واطلع الأمير مشعل بن ماجد على المشاريع المنجزة وعددها 15 مشروعاً، والجاري تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، والمطروحة وعددها 40 مشروعاً، بما يُسهم في تطوير المستشفيات، إضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات. وأكد على أهمية القطاع الصحي والارتقاء بالرعاية الصحية وتسخير الخدمات والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين.

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بدوره عبَّر الدكتور السيالي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على دعمه المستمر لصحة جدة واهتمامه بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

من جهة ثانية، استقبل الأمير مشعل بن ماجد، مساعد قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن عبدالله بن محمد الشهراني.

وأعرب اللواء الشهراني عن شكره وتقديره لمحافظ جدة، مؤكداً أنه وزملاءه لن يدخروا جهداً في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.