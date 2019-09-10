شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 4 مزارع في سكاكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ، فايز الشراري (طبرجل) اندلع حريق أمس في 4 مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران دون إصابات تذكر. وأوضح متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً عن اندلاع حريق في 4 مزارع متجاورة أسفر عن احتراق 80 نخلة. وأشار إلى إخماد الحريق الذي انتشر على مساحة تقدر بـ (٥٠ ×٧٠) متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

اندلع حريق أمس في 4 مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران دون إصابات تذكر. وأوضح متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً عن اندلاع حريق في 4 مزارع متجاورة أسفر عن احتراق 80 نخلة. وأشار إلى إخماد الحريق الذي انتشر على مساحة تقدر بـ (٥٠ ×٧٠) متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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