شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعو السعوديين إلى التسجيل إلكترونياً للتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الطلاب والطالبات، والباحثين والباحثات عن عمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، وأصحاب العمل، إلى التسجيل إلكترونياً عبر زيارة الرابط: https:/‏/‏hrdfliqaat.sa، للاستفادة من برامج وممكنات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف في ملتقى «لقاءات هدف 2019» في محافظة جدة، والذي يقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم الجاري.

ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.