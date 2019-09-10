شكرا لقرائتكم خبر عن فرش جديد لصحن المطاف بـ1200 سجادة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أعادت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، فرش صحن المطاف بالسجاد، إذ تم فرش ما يقارب 1200 سجادة ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي، أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.
فيما بيَّن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب 1200 سجادة، إضافة إلى 16 ألف سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح مع متابعة بشكل دائم من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.
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