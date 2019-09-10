شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة.. تأجيل نظر دعوى ذوي احتياجات ضد أمانة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أجلت المحكمة الإدارية الثانية في منطقة مكة المكرمة، النظر في دعوى المواطن ثامر اليامي من ذوي الاحتياجات الخاصة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الطائف بعد إصدار عدد من المخالفات المرورية على سيارته في «المواقف المدفوعة» بالمنطقة المركزية في الطائف، وذلك عقب تحديد جلسة للنظر في القضية للمرة الخامسة في 1 صفر للعام 1441. وشهدت جلسة أمس (الإثنين) تغيير محامي الأمانة السابق وتقديم دفوعات عن طريق محاميها الجديد، اشتملت على 5 بنود منها توفير 21 موقفا لذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ العديد من التدابير والتسهيلات في الأعمال العمرانية التي من شأنها تهيئة البيئة العمرانية. وناقضت أمانة الطائف نفسها عن طريق محاميها الذين تعاقبوا على القضية بعدم دقة عدد مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، فتارة يقولون إنها وفرت 20 موقفا، فيما كشفت مذكرة أمس (الإثنين) توفير 21 موقفا لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أمانة الطائف أن إعفاءهم يتمثل في الأجهزة والأدوات الخاصة بهم. وقالت في دفاعها إن المدعي كان يقف على الخط الأصفر ويعتبر مدخلا للسوق وهذا مخالف للنظام ومع ذلك تم توجيه الشركة بإلغاء المخالفة في حينها. وجدد اليامي مطالبته بسرعة البت في القضية مراعاة لظروفه وتكبده مشاق الطريق بين الطائف والعاصمة المقدسة خلال الفترة الماضية.