جامعة المؤسس تعد «علماء المستقبل» في «إكسفورد»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) افتتح نائب رئيس جامعة أكسفورد للابتكار البروفيسور شاس بونترا، برنامج جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة أكسفورد لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار 2019، وذلك بمقر جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. افتتح نائب رئيس جامعة أكسفورد للابتكار البروفيسور شاس بونترا، برنامج جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة أكسفورد لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار 2019، وذلك بمقر جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. ورحب نائب رئيس جامعة أكسفورد بالطلاب والطالبات المتميزين وعدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز، متحدثاً عن أهمية التعاون العلمي والابتكار لحل المشكلات والأزمات الصحية الدولية. وأشار إلى أهمية البرنامج في تدريب الطلاب والطالبات على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى تنمية مهارات البحث والتطوير في العلوم الحيوية والطبية، فيما يضم البرنامج العديد من الأنشطة العلمية، التي تشمل لقاءات مع أكثر من 30 من كبار العلماء، إلى جانب 6 ورش عمل، وزيارة 8 من مراكز الأبحاث التابعة لجامعة أكسفورد، كما يشمل البرنامج زيارات تعريفية لمسرعات الأعمال ومركز نقل التقنية و6 شركات ناشئة بجامعة أكسفورد.



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