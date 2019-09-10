شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نزاهة: العمل المشترك يعزز مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون بما يحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون بما يحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وقدم شكره خلال كلمة المملكة في الاجتماع الـ5 لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط، أمس (الإثنين)، لسلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الترتيب لهذا الاجتماع، معربا عن أمله لتحقيق تطلعات القادة بدول المجلس.



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