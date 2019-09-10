شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزارية العربية» تناقش سبل التصدي لتدخلات طهران في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعًا وزاريًا غدًا بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة المملكة والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ومشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة ضمن بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية».

من ناحية أخرى، تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها غدًا، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس الرئيس الحالي للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهي المملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تستعرض الهيئة في اجتماعها التقرير نصف السنوي الذي أعده اجتماع الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في تونس مارس 2019، ومن ثم رفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية.