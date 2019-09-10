شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات يشتكين سوء المبنى.. وجامعة جازان تحمّل «التعليم» و«المالية» المسؤولية ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

حمّلت جامعة جازان مسؤولية عدم انتقال طالباتها وزارتي المالية والتعليم بسبب تأخرهما في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بإنجاز البنية التحتية لخدمات تقنية المعلومات. وشكت طالبات الجامعة من أوضاع المبنى المستأجر في المجمع الأكاديمي ومبنى الكليات العلمية والزحام الكبير في المبنى، فضلا عن تهالك معظم أجزائه ما يشكل خطرا حقيقياً على سلامة الطالبات والكادر الأكاديمي والإداري.

ورصدت "الخليج 365" أعمال طلاء في المبنى، وترميم بعض أجزائه الداخلية مع انطلاق العام الدراسي، الأمر الذي أثار استياء الطالبات من عمليات الترميم والصيانة التي أعاقت دخولهن المبنى.

وقالت طالبات لـ«الخليج 365» إن تكدس الطالبات في قاعات ضيقة المساحة أثر سلباً على تحصيلهن، ورأت «ريماس» أن جدولها الدراسي يحتوي على يوم واحد فقط وفي بقية الأيام يتم تحويلها إلى الدراسة عن بعد ما يهدد مستقبلها. ومن جانبها قالت رهام أحمد إن الطالبات والأكاديميات في كليات المجمع الأكاديمي ومجمع الأقسام العلمية بجازان يعانين كثيرا من أوضاع المباني وضيقها وقدمها وظهور التشققات بها ونقص الاشتراطات الصحية والخدمية. وأكدت كل من ريم أحمد وعبير حسن ونهى موسى الطالبات في المجمع الأكاديمي أن المبنى مستأجر وشهد حوادث عدة في الأشهر الماضية.

وتعليقا على ذلك أوضح المتحدث الإعلامي بجامعة جازان موسى محرق أن الجامعة أنهت جميع المراحل الإنشائية للمجمع الأكاديمي للطالبات عدا المرحلة الأخيرة الخاصة بالتجهيزات التقنية، وأن الجامعة خاطبت وزارتي التعليم والمالية لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بإنجاز البنية التحتية لخدمات تقنية المعلومات.