محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها. وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات. منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-10 يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها. وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات. Advertisements 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 01:44 AM يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها. وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات. ، منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.