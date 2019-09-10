محمد بن مسعود - الدمام - أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن. وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ". وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.

ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة. المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-10 أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن. وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ". وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية. Advertisements

ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة. 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 12:22 AM اخر تعديل 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 04:34 AM أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن. وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ". وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.

ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة. ، المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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