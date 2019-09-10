محمد بن مسعود - الدمام - تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين. وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة. وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0.

وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف. تاريخيًا .. الأخضر يكتسح اليمن بـ 17 انتصارًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-09 تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين. وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة. وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0. Advertisements

وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف. 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 10:56 PM تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين. وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة. وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0.

وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف. ، تاريخيًا .. الأخضر يكتسح اليمن بـ 17 انتصارًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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