اخبار السعوديه

هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.

هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-09

أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.

Advertisements

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441

10:24 PM

أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.

، هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا