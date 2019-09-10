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محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-09
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:24 PM
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
، هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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