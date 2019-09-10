ولي عهد أبوظبي يستقبل عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، اليوم الإثنين، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للطاقة، متمنيًّا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

وتطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي، ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

حضر الاستقبال الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات.