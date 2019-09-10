مصادر مطلعة تحدد موعد طرح “أرامكو” للبيع.. وتكشف مفاجأة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن السعودية تخطط لإدراج 1% من شركة “أرامكو” في بورصة الرياض قبل نهاية 2019، و1% في 2020.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن المصادر أن “التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمائة هذا العام، ونسبة مثلها العام القادم، سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم”. وأضافت: أنه “كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب”، مشيرًا إلى أن الإدراج سيكون مفتوحًا للمستثمرين الأجانب المؤهلين. يذكر أن شركة “أرامكو” تستعد لبيع ما يصل إلى 5 بالمائة بحلول 2020 أو 2021، في ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.