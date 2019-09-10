

سول 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر الشرق، المعروف باسم بحر اليابان.

وذكر بيان لقيادة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي نقلته وكالة (يونهاب) للأنباء اليوم أنه تم إطلاق المقذوفات من إقليم "ساوث بيونجان" غربي البلاد، مضيفًا أن الجيش يراقب الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

// انتهى //

01:56ت م

0300





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه بحر الشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.