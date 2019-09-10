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1900 متدرب ومتدربة يستفيدون من الأسبوع التمهيدي بتقنية ومهني تبوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بأن عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج أسبوع التهيئة التي نفذتها المنشآت التدريبية في المنطقة بلغ قرابة (1900) متدرب ومتدربة، حيث استفادوا من برنامج التعريف بنظام التدريب ولوائحه والتخصصات المتاحة والتعريف بالأقسام المساندة وشؤون المتدربين والمتدربات كذلك استضافة بعض الخريجين لعرض تجاربهم في التدريب وآلية الحصول على الوظيفة وبيان حقوق وواجبات المتدرب أو المتدربة وآلية احتساب المعدل التراكمي، إضافة إلى مكافأة التفوق العلمي وعمل دورة عن كيفية الدخول إلى بوابة المتدربين والتسجيل بها والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.
وأوضح أن البرنامج تضمن جولة تعريفية للطلاب على مباني المنشآت التدريبية وعمل لقاءات مفتوحة مع عميد الكلية أو مدير المنشأة ووكلائها ورؤساء الأقسام ومشرفي شؤون المتدربين، ثم أخيرًا توزيع استبانة تقييم البرنامج عن طريق رابط إلكتروني.
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